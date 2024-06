Acusen el mosso d'esquadra arrestat a Lleida de robar partides de droga

L’agent lleidatà dels Mossos d’Esquadra que va ser arrestat dimarts per la Divisió d’Afers Interns (DAI) del mateix cos, com va avançar SEGRE ahir, està acusat de robar partides de droga a traficants, segons van indicar fonts solvents. El policia, de 49 anys i que pertany a la Unitat de Trànsit, feia mesos que era investigat al sospitar-se que podria estar relacionat amb activitats delictives.

Pel que sembla, l’agent es relacionava amb individus que es dediquen al narcotràfic i hauria utilitzat la seua condició de policia per sostreure substàncies estupefaents a altres traficants. També estaria vinculat a una denúncia d’una persona per un deute relacionat amb la compra de substàncies estupefaents. A més, se l’investiga per furts i estafes dels quals també pot acabar sent imputat. El policia passarà avui dijous a disposició judicial.

Hauria fet valer la seua condició de policia per robar estupefaents a traficants

Val a recordar que la prefectura de la policia autonòmica a la Regió Policial Ponent va derivar fa unes tres setmanes el cas a la comissaria d’Afers Interns perquè aclarís quina responsabilitat tindria l’agent en diversos il·lícits penals. Un d’aquests va ser un assalt violent que hi va haver el diumenge 12 de maig a la matinada a Pardinyes, en què la Guàrdia Urbana va arrestar un home de 44 anys acusat de sostreure un mòbil a l’interior d’un bar. L’agent investigat, segons testimonis, va intentar evitar que el lladre fos retingut per ciutadans després de ser descobert i, per a això, els va mostrar la seua placa policial. De fet, el mosso va ser identificat pels urbans, que no el van arrestar al no tenir clar el seu grau d’implicació, però van obrir diligències per haver donat “protecció” al suposat lladre, un individu amb antecedents policials per narcotràfic. Pel que fa a la presumpta estafa, se l’investiga per l’impagament de combustible en una gasolinera de la Franja on hauria fet valer la seua condició de policia.

Dos agents lleidatans més denunciats pel mateix cos

■ Dos mossos lleidatans estan imputats, en els dos casos pel mateix cos per suposada vinculació amb el tràfic de drogues, com va avançar SEGRE. El primer és un policia del qual es va descobrir la seua presumpta implicació en la venda i compra de cocaïna pels whatsapps d’un arrestat. La setmana passada es va negar a declarar davant del jutjat. L’altre és un agent que va ser arrestat –després va quedar en llibertat amb càrrecs– a finals del mes de març acusat de blanqueig de capitals relacionat amb el narcotràfic –hauria llogat al seu nom una nau on anava un carregament amb 620 quilos de cocaïna– i falsedat documental. Es dona la circumstància que es tracta de l’agent que va denunciar, com a testimoni protegit, comandaments dels Mossos a Lleida per l’1-O, causa que va ser arxivada.