Lleida es reforça amb 59 persones per afrontar una nova campanya forestal complicada

Les pluges de la primavera han donat una "treva" al risc d'incendis a la demarcació de Lleida. Per contra, també ha propiciat el creixement de vegetació, la qual "afavorirà més la conducció" d'un possible incendi forestal, segons ha explicat el cap de la Regió d'Emergència a Lleida, Joan Josep Bellostas, després de la reunió de coordinació d'aquesta campanya forestal entre els cossos d'emergències implicats celebrada a Lleida. Així, ha afegit que la campanya estarà condicionada per les onades del sud, que porten baixes humitats i altes temperatures, i l'entrada de vent. Durant la campanya forestal, que es preveu "complicada", Bombers s'ha reforçat a Lleida amb 59 persones, a banda dels 742 bombers que hi ha, entre funcionaris i voluntaris.

La delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, ha explicat que la demarcació afronta, de nou, una campanya enmig d'una "situació complicada" per "la sequera estructural" que afecta el conjunt del país.

Per zones, a la part nord de la demarcació la campanya forestal s'ha endarrerit fins ara, que tot just comença, degut a les pluges que han caigut durat la primavera. En canvi, les comarques del sud de Ponent, com ara Segrià, les Garrigues i el sud de l'Urgell i de la Segarra, es troben ja immerses de ple en la campanya, que coincideix amb la de la sega.

Sobre la campanya de la sega, els cossos d'emergències han coincidit en assenyalar el bon resultat que han donat les campanyes preventives i de sensibilització de la ciutadania. "El sector està totalment mentalitzat i s'està notant, cada vegada hi ha menys incendis i la majoria són accidents, i no per negligència", ha assenyalat el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou.

De fet, Ricou ha afegit que els incendis ja no són estacionals i que, per exemple, l'any passat van haver-hi més incendis fora de la campanya d'estiu que no pas durant aquesta. El 2023 es van registrar a la demarcació 45 incendis forestals, mentre que durant la campanya d'estiu van haver-n'hi "només" 12, en els quals es van cremar 1,68 hectàrees forestals, una xifra "que no s'havia vist mai tot i que la campanya pintava molt malament", ha afirmat. El motiu d'aquest "èxit", ha dit Ricou, són les mesures preventives i de conscienciació i l'aplicació del pla Alfa.

Reforç de personal

A més dels 363 bombers funcionaris i 379 voluntaris que hi ha a la demarcació, el cos es reforça durant l'estiu amb 59 professionals més, la majoria dels quals són ajudants d'ofici forestal (AOF). També s'han incorporat 4 tècnics especialistes operadors de Control, 6 conductors i 1 persona per a l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) de Tremp.

A més, enguany, en cas d'incendi, els serveis d'emergències podran disposar d'aigua en tots els embassaments de la demarcació degut a l'increment de les reserves d'aigua.

Reunió de coordinació

La seu de la Regió d'Emergències de Lleida ha acollit aquest divendres la primera de les reunions setmanals de coordinació operativa de la campanya forestal a Lleida d'enguany entre Bombers, Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil. A la trobada hi ha assistit la delegada del Govern, Montse Bergés, i del director dels Serveis territorials d'Interior, Xavier Garròs, així com el cap de la Regió d'Emergències a Lleida, Joan Josep Bellostas, el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, el responsable de Protecció Civil a Lleida, Sergi Turmo, i representants del cos dels Mossos d'Esquadra.