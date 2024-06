Busquen suports per obrir una sucursal de l'EOI a la comarca

El departament d’Educació estudia l’obertura d’una delegació de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) al Pont de Suert. Oferiria així ensenyament públic especialitzat en idiomes als habitants de tota la comarca a partir del curs vinent, responent a una petició feta l’any passat per l’ajuntament. El consistori porta ara a terme una enquesta per conèixer l’interès i la demanda d’aquest recurs educatiu. Es tracta d’un pas previ per poder dissenyar una oferta adaptada a les necessitats dels alumnes que farien ús d’aquest servei.

L’enquesta, que pot respondre’s fins al proper dia 16 a través de la pàgina web de l’ajuntament, recull dades dels interessats com la seua edat, la seua disponibilitat horària, els idiomes que els agradaria poder estudiar o les seues preferències respecte a la freqüència d’estudi. Més d’un centenar de veïns ja hi han participat, la qual cosa fa patent “les ganes de la població de poder estudiar idiomes de manera oficial a la comarca”, va assenyalar l’alcaldessa del municipi, Iolanda Ferran. De les respostes es desprèn una forta demanda per estudiar francès i anglès en diferents nivells, especialment B1 i B2. Pel que fa a la ubicació per a les classes, l’institut sembla ser l’opció més favorable per acollir-les, encara que fonts municipals van explicar que queden aspectes per concretar com “la calefacció a l’hivern o personal més enllà del docent fora de l’horari lectiu”. Serà Educació qui dotarà de professorat específic el servei, que en aquest cas seria itinerant com ja succeeix en altres comarques del territori i la Val d’Aran (vegeu el desglossament). En aquest sentit, l’Alta Ribagorça és l’única comarca del Pirineu lleidatà que no disposa encara d’aquesta eina, que posa a l’abast de la població certificats homologats de domini d’idiomes.

Professors itinerants faciliten l’aprenentatge d’idiomes

L’Escola Oficial d’Idiomes compta a la demarcació amb seus a Lleida, la Seu d’Urgell i Tàrrega. D’aquestes depenen les sucursals que funcionen a Sort, Vielha, les Borges Blanques, Tremp i Balaguer. La de Solsona depèn de la seu de l’EOI a Manresa. Aquestes sucursals permeten a la població accedir a l’aprenentatge d’idiomes sense haver de desplaçar-se fora de la seua comarca, la qual cosa facilita compaginar aquests estudis amb la vida professional i familiar. En aquest sentit, són els professors de les seus de l’EOI els que solen desplaçar-se a les sucursals repartides pel territori els dies en què imparteixen les seues classes. A més, en alguns casos les classes són semipresencials. Es tracta d’un servei molt ben valorat a les poblacions en les quals es porta a terme.