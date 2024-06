Adquireixen una casa en ruïnes a la Sareb per construir 15 habitatges

L’ajuntament de Vilagrassa ha adquirit una casa en ruïnes a la Sareb amb l’objectiu de construir quinze habitatges, distribuïts entre planta baixa, primer i segon pisos.

L’alcalde, Josep Maria Mor, va indicar que l’actuació té dos objectius: millorar la seguretat i dotar el municipi de més habitatges. Mor va explicar que “el problema d’aquest edifici és que estava en ruïnes i suposava un perill per als veïns. De fet fa poc ja va patir un col·lapse i ens preocupava que pogués acabar d’esfondrar-se”.“Després d’adquirir-lo a la Sareb, hem procedit a la demolició de l’edifici, a través de Construccions i Enderrocs A. Rull d’Anglesola, per reparcel·lar el solar i oferir-lo mitjançant subhasta a un possible promotor interessat a construir quinze pisos, molt necessaris per a Vilagrassa ja que tenim una gran demanda d’habitatge”, va afegir el primer edil d’aquest municipi de l’Urgell. La parcel·la dona al carrer d’Anglesola per la part del davant (a l’altura del número 32) i a la plaça del cementiri per la del darrere. Té una superfície de 609 metres, dels quals la parcel·la que s’oferirà per a la construcció del bloc de pisos serà de 515 metres quadrats mentre que la resta es destinarà a ampliar la travessia del cementiri.