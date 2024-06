Un ramader d'Aran provoca la mort de voltors després de sacrificar un toro amb un medicament

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la fauna protegida i maltractament animal a Nau Aran. La investigació es va iniciar el 12 d'octubre de l'any passat quan un ciutadà que estava fent senderisme va trucar al 112 alertant que s’havia trobat uns animals morts. Davant d’aquests fets es va activar als Agents de Miei Ambient del Conselh Generau d'Aran ,que es van dirigir a la zona indicada on van localitzar morts dos voltors comuns (Gyps Fulvus), propers a les restes d’un toro de raça bruna, en una zona de pastures del Pla de Beret.

Tot seguit es va activar el protocol establert quan es troben animals protegits morts en estranyes circumstàncies i es van traslladar els animals al servei d'ecopatología de fauna salvatge del departament de medicina i cirurgia animal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, l'analítica efectuada als voltors va determinar que la mort d'aquests va ser provocada per la ingesta de pentobarbital, un medicament utilitzat per realitzar l'eutanàsia a animals que tenen malalties greus per tal d'evitar el seu patiment. Aquest diagnòstic va ser tramès al Servei de Miei Ambient del Conselh Generau d'Aran que va traspassar tota la informació als agents de la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial de l'Alt Pirineu i Aran per tal que esbrinés les circumstàncies de la mort dels dos voltors.

Les gestions dels investigadors van permetre constatar que el propietari del toro de raça bruna, al qual li van practicar l'eutanàsia, no va complir amb el protocol de retirada del cadàver del medi natural, incomplint la normativa vigent en referència a la recollida i gestió de cadàvers de les explotacions ramaderes. Aquest incompliment en la retirada de l'animal va provocar que els voltors mengessin la carn del toro mort i s'intoxiquessin amb el medicament que li van injectar per fer-li l'eutanàsia. Davant d'aquests fets els Mossos van procedir a denunciar al propietari de l’animal.