Rescaten un parapentista accidentat a Àger

Un home de 57 anys va resultar ferit ahir al migdia mentre practicava parapent a Àger i va haver de ser evacuat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb contusions de diversa consideració. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l’accident es va produir a la zona de vol al voltant de les dos del migdia. Pel que sembla, va ser un company qui es va adonar del sinistre i va alertar els serveis d’emergència. Fins al lloc va acudir un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació terrestre dels Bombers de la Generalitat que finalment no va haver d’actuar. Després d’una primera atenció in situ, el ferit va ser evacuat a l’Arnau en estat menys greu.

Per una altra banda, el 12 de maig passat el SEM i els Bombers també van haver d’atendre un parapentista ferit a la serra del Montsec a Àger. En aquell cas, l’home va patir un accident a la zona de Sant Alís i també va ser evacuat a l’Arnau en un helicòpter medicalitzat. Al Montsec, entre Àger i Sant Esteve, hi ha actualment cinc punts de salt i uns altres cinc per a l’aterratge de parapentistes i ala deltes.