Atropellament a Mollerussa i camió amb palla bolcat a Tàrrega

Ponent va registrar ahir al matí diversos accidents que es van produir de manera simultània. A les 7.37 hores un home de 29 anys va ser atropellat per un turisme a l’avinguda Indústria de Mollerussa. Va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova. A les 7.44 h, un camió carregat de palla va bolcar a la C-14 a Tàrrega, informa L. Pedrós. El conductor va resultar il·lès. Així mateix, hi va haver diversos ferits en una col·lisió per darrere a l’A-2 a Sidamon (7.47 h), cosa que va provocar retencions.