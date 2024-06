Absolt un acusat d'estafar 1,5 milions d'euros a la xarxa elèctrica

L’Audiència de Lleida ha absolt un home acusat d’estafar 1,5 milions d’euros a la xarxa elèctrica com a administrador d’una distribuïdora domiciliada a Lleida. El judici es va celebrar el febrer passat i la Fiscalia sol·licitava que se li imposés una condemna de set anys de presó, a més d’una multa de 4,5 milions per a l’empresa i una indemnització d’1,5 milions d’euros. Tanmateix, el tribunal considera que la conducta de l’acusat, defensat per l’advocat Eugeni Molero i Olivella, no és constitutiva d’un delicte d’estafa agreujada i continuada que imputava el Ministeri Públic a l’assenyalar que “no existeix engany penalment rellevant ni típic” d’aquest delicte.

Segons la sentència, a què ha tingut accés aquest diari, l’acusat en la seua qualitat d’adminsitrador de l’empresa elèctrica va incomplir algunes de les obligacions fixades en la llei del sector elèctric, com operar alhora com a distribuïdora i comercialitzadora sense comptar amb autorització per actuar com a comercialitzadora. No obstant, assenyala que això és una infracció administrativa que ja va ser sancionada per part de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència. Així mateix, la sentència assegura que Red Eléctrica no va poder sentir-se enganyada perquè coneixia les desviacions d’energia al comprovar la quantitat d’energia subministrada pels denominats “punts frontera”, tal com va corroborar en el judici un inspector.Segons va continuar l’Audiència, tampoc consta “cap perjudici a Red Eléctrica Española, sent en tot cas els perjudicats els milions de consumidors finals als quals se’ls repercuteixen les pèrdues d’energia, no només de l’entitat acusada, sinó de tot el mercat nacional. I això atesa la forma en què s’articula el mercat de l’electricitat”. Per tot això, el tribunal dicta l’absolució. La sentència no és ferma i es pot posar recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En les seues conclusions, la Fiscalia va mantenir la petició de condemna de set anys de presó per un delicte d’estafa agreujada. En el judici, l’acusat va dir ser un inversor i que després de comprar l’empresa l’havia fet funcionar “com ho havia fet sempre”, derivant la seua gestió a empreses externes.