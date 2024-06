La Diputació de Lleida impulsarà un pacte del territori per a la gestió dels temporers de la fruita

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dijous per unanimitat una moció presentada pel grup de Junts-Impulsem per impulsar un pacte territorial per la gestió dels temporers arribats durant la campanya de la recollida de la fruita, i en la qual s’insta, entre d’altres, que la Diputació de Lleida lideri les reunions amb el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya perquè aportin els recursos suficients per atendre les necessitats de les persones en situació precària i irregular que no poden ser contractades.

La moció també reclama que la Diputació impulsi un pacte amb els municipis del pla de Lleida per abordar la gestió dels temporers de la fruita

D'altra banda, el ple ha donat llum verda a l’acceptació de la recaptació en via voluntària i executiva de diverses taxes i preus públics, a través de l’Organisme de Recaptació, dels ajuntaments de Lladurs, Sudanell, Camarasa, Navès, Esterri d’Àneu i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Amb aquesta aprovació, “la Diputació ja gestiona els tributs de 243 entitats locals, de les quals 226 corresponen a ajuntaments, 11 a comunitats de regants, 3 a consells comarcals, 2 a entitats menors descentralitzades i 1 a mancomunitats de serveis”, tal com ha explicat el president de la Diputació, Joan Talarn. L’Organisme de Recaptació s’abasteix de 95 professionals i 10 oficines de recaptació repartides arreu del territori a les quals cal sumar la gestió des dels serveis centrals. D’entre la varietat d’impostos que es tramiten, destaca la delegació de la recaptació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de 223 municipis; l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) de 222 consistoris; l’impost de Vehicles de 214 ajuntaments i les Plusvàlues de 113 municipis. El fet que no tots els ajuntaments deleguin tots els seus impostos i taxes aporta complexitat a l’hora d’aplicar les taxes de l’Organisme, ja que hi ha diferents variables sobre les quals es treballa.