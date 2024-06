Productors del sector agroalimentari de Lleida busquen col·laboració

Al voltant de setanta productors i elaboradors de Ponent van participar ahir en la segona edició de la (RE)Vetlla Agroalimentaria, que es va celebrar a la finca Cuadrat Valley de l’Albagés. Va servir per fomentar sinergies entre administracions i empreses per definir accions conjuntes. Van participar en un networking i van coincidir a definir el producte agroalimentari com de gran qualitat i es va subratllar la importància del caràcter familiar.