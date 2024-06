Abandonen un gos lligat en un pal al costat d'una benzinera de l'Urgell

La Protectora d’Animals de Tàrrega ha denunciat l’abandonament d’un gos lligat en un pal al costat de la gasolinera de La Portella, a Ciutadilla.

Des de l’entitat han explicat que dissabte a migdia unes persones van veure el gos abandonat i van trucar dues vegades al 112. Al cap de més de 14 hores ningú els havia donat resposta, “és indignant”, segons han lamentat.

Finalment, dues persones a nivell particular van rescatar el gos i el van portar a la Protectora d’Animals de Tàrrega, que precisament diumenge va anunciar que no podia assumir noves entrades perquè està col·lapsada i no disposa d’espai per acollir nous animals. Per aquest motiu, un cop més, fa una crida a adopcions.

Val a dir que si no hagués estat rescatat, probablement ja hauria mort.