La Protectora, col·lapsada, no accepta més gossos

La Protectora d’Animals de Tàrrega torna a estar desbordada. En els darrers dos mesos ha registrat l’entrada d’una trentena de gossos. Aquesta situació va fer que ahir anunciés que no pot acceptar nous animals si abans no aconsegueix descongestionar les instal·lacions. Mireia Segarra, voluntària i portaveu de l’entitat, afirma que “no tenim ni un trist espai per acollir-ne cap més, estem exhaustes i psicològicament saturades”. Segarra afegeix que “tanta crueltat desmesurada cap a criatures indefenses és un retrat innegable que les coses no s’estan fent bé”. Segons Segarra, “des del mes de febrer que registrem unes 12 o 13 entrades al mes i 3 mínim per setmana, això és insostenible perquè no es tanquen tantes adopcions”.

Per poder fer front a aquesta situació, Segarra fa una crida sobretot a noves adopcions i a llaunes de menjar per a gossos. També demana donacions puntuals i econòmiques o que els interessats es donin d’alta a la plataforma Teaming. A més, reclama als ajuntaments de la comarca que disposin d’un espai en condicions per protegir els animals abandonats fins a poder fer l’entrada a la protectora en condicions.Entre les últimes entrades, va lamentar la de quatre gossos que divendres passat van ser rescatats per la Policia Local de Tàrrega d’una casa okupada del carrer de les Piques en la qual els animals estaven tancats i abandonats i presentaven un estat deplorable. La Policia Local va ser alertada pels veïns que a la casa situada al número 39 hi havia diversos gossos desatesos i es desprenia una forta olor desagradable. Segons van explicar fonts policials, l’okupa, a qui van contactar per telèfon perquè ara resideix a Lleida, va argumentar que una cosina seua anava a donar menjar als animals mentre que veïns consultats van assegurar que podien passar dies sense que els gossos rebessin cap visita i mai ningú no els havia tret a passejar. La Policia Local de Tàrrega ha obert diligències penals per un presumpte delicte de maltractament animal. L’habitatge ha estat precintat i aquesta setmana es desinfectarà.