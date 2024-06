Verdú xifra en 600.000 € els danys de la plaga de conills

La plaga de conills s’ha disparat altra vegada a Verdú, on les pèrdues de la campanya actual ja superen els 600.000 euros entre cereal i vinya. Hi ha finques sembrades totalment arrasades i alguns ceps han mort pels danys causats per aquests animals, dels quals s’estan caçant entre 600 i 800 exemplars cada setmana.

Ramon Boleda, un dels agricultors afectats i membre de la plataforma Pagesos o Conills, va afirmar que “estem desesperats perquè sembla que com més en matem, més n’apareixen. No hi ha manera de parar aquesta plaga i, si no s’actua seriosament, hi ha zones que quedaran ermes, i no hi haurà banc de terra que pugui gestionar-ho”. “Fa vint anys que tenim problemes amb els conills i fa un parell d’anys que hem començat a fer soroll. I malgrat que sembli que s’ha mogut una mica la cosa i que ens han escoltat més els polítics, estem igual o pitjor”, va lamentar.Àlex Foix, també agricultor afectat de Verdú i membre de la plataforma, va explicar que “en aquesta zona de Verdú hi ha unes 50 hectàrees de cereal, en les quals no recollirem res, ja van ser peritades el febrer a zero perquè el cultiu estava arrasat”. “Aquesta zona ja no la sembrarem la pròxima campanya”, va anotar. Foix va afegir que “tot apunta que els conills es desplaçaran a termes veïns per buscar menjar i el problema no farà més que créixer. No podem controlar-ho, malgrat matar entre 600 i 800 conills per setmana, i la situació és desesperant”.