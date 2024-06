Medi Ambient no deixa privatitzar una muntanya

La conselleria de Medi Ambient del Govern d’Aragó ha vetat la iniciativa d’un particular, avalada per l’ajuntament de Saidí, per aconseguir la propietat de 44,98 ha de la muntanya pública Sarderas.

Fa gairebé sis anys, l’octubre del 2018, A.B.A. va denunciar un suposat error en la catalogació d’aquesta muntanya que, segons la seua versió, incloïa una finca de 77 hectàrees per a la qual reclamava “el reconeixement de la propietat particular”, fet que requereix la prèvia descatalogació.Els tècnics van concloure que “la cabuda susceptible de descatalogació” es reduïa a 44,98 ha “identificades com a comunals”, i el propietari és l’ajuntament de Saidí, mentre que la resta no forma part de la muntanya pública.La muntanya, d’“orografia suau” segons descriuen els tècnics de Medi Ambient i que ocupa un terç del terme de Saidí, “presenta un aspecte molt fragmentat” i té “part de la superfície coberta per cultius”, encara que “la vegetació actual difereix de la natural que es podria esperar a la zona sol·licitada”, que seria la de “pastura arbustiva”.La conselleria ha conclòs que esqueixar aquest terreny augmentaria la fragmentació de la muntanya i en minvaria la continuïtat, a més de generar una “pèrdua potencial dels ingressos que generen els aprofitaments”, un mínim del 15% dels quals “van destinats al fons de millores de la muntanya”, que incideix directament en la conservació i gestió” d’aquesta.A més de Sarderas, de 3.222 ha, el consistori és el propietari d’una altra muntanya pública de 364 denominada Ribera de la Cinca i d’una més de 37,6 anomenada Riberas del Arroyo de la Clamor Amarga.