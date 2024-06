Troben mort l'home desaparegut diumenge al pantà de Barasona

Bombers i Guàrdia Civil van desplegar un dispositiu per localitzar el desaparegut. - DIPUTACIÓ D’OSCA

Bussejadors de la Guàrdia Civil van trobar ahir al matí el cos sense vida de l’home que va desaparèixer diumenge al pantà de Barasona. La víctima mortal és un home de 34 anys originari de Portugal, segons va informar la Guàrdia Civil.

El dispositiu de recerca es va iniciar a les 18.19 hores de diumenge, quan testimonis directes van donar la veu d’alarma al sentir que un home que practicava pàdel surf demanava auxili. La Guàrdia Civil va activar un dispositiu de recerca en què van participar agents de Seguretat Ciutadana de Graus, bussejadors del Grup d’Especialistes d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la zona d’Aragó, bombers de la diputació d’Osca i voluntaris. Poc després, van trobar la taula de pàdel surf, que van dipositar a l’embarcador, però no el desaparegut. Els efectius es van retirar amb l’ocàs i a primera hora del matí d’ahir es va reprendre el dispositiu amb la participació de quatre patrulles de la Guàrdia Civil de Graus i quatre components del GEAS, que van fer diverses immersions a la zona marcada pels testimonis. De manera simultània, les patrulles van fer un reconeixement de la vora de l’embassament a peu, i també es van incorporar efectius dels Bombers, amb una llanxa pneumàtica i un dron.

Finalment, al voltant de les 10.10 hores, els bussejadors van localitzar el cos sense vida del desaparegut a 3,50 metres de profunditat. El subdelegat del Govern a Osca, Carlos Campo, que va ser qui va anunciar la troballa, va lamentar el succés i va recomanar “prudència i preparació” a la població a l’hora d’emprendre qualsevol excursió.D’altra banda, a les comarques de Lleida, els Bombers i els Mossos d’Esquadra van desplegar diumenge a la tarda un dispositiu de recerca al canal d’Urgell al seu pas per Agramunt al ser alertats que un veí es podria haver llançat a l’aigua. La Policia Local el va localitzar hores després a l’interior del poble, com va avançar SEGRE ahir.

La Generalitat va fer la setmana passada una crida per extremar la prudència davant del risc d’ofegament en piscines, rius, pantans i platges. En aquest sentit, la mitjana d’ofegaments mortals a Catalunya (2019-2022) se situa en 65 a l’any, concentrats la majoria al juliol i l’agost.D’altra banda, els GRAE dels Bombers treballaven a última hora de la tarda d’ahir en el rescat d’un grup d’escaladors que havien quedat atrapats en una via a la Vall de Boí. Van ser alertats a les 18.57 hores i hi van acudir en helicòpter.