Tres persones han mort en un accident de trànsit aquest matí a la carretera A-139, a Benasc. Un d'ells, un jove català de 32 anys de Barcelona, era el conductor del turisme que ha sortit de la carretera al punt quilomètric 63,9 i en què també hi viatjaven un home de 47 anys de Granada i una noia de 23 anys d'Albacete, que també han mort. Es tracta de dos cuiners i una camarera de l'hotel Llanos del Hospital. Per causes que s'investiguen, el vehicle ha sortit de la via i ha patit una caiguda d'uns 20 metres, fins al riu Éssera.

Efectius dels parc de bombers de Villanova han participat en l'excarceració de les tres persones mortes, mitjançant l'ús de l'autoescala.

Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 8.40 horas del matí.

Minut de silenci al Ball del Omes

Es dona la coincidència de que avui, 30 de juny, és Sant Marcial, patró de Benasc. En les festes d'aquesta localitat, on treballaven els tres morts (Llanos del Hospital és terme municipal de Benasc), s'hi ha fet un minut de silenci just abans del tradicional Ball dels Omes.