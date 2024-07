INTERACTIU | Consulta el deute per habitant dels ajuntaments de Lleida amb els bancs

Les entitats locals de Lleida van reduir l’any passat un 7% el deute amb els bancs, fins als 173,6 milions d’euros, xifra que suposa 388 euros per lleidatà. Van confirmar així una tendència a la baixa iniciada fa una dècada, quan el deute viu va assolir els 747 i 704 euros per habitant (2012 i 2013), coincidint amb l’inici de l’ofensiva de les lleis d’estabilitat fixades pel Govern central.

Els ajuntaments amb un deute més alt són Els Omells de na Gaia, que paguen cada any uns 30.000 euros (sobre un pressupost de 250.000 de mitjana) per una indemnització judicial i tenen un deute bancari de 316.000 euros (2.633 euros per veí).

L’alcalde, Delfí Escoté, va dir que aquesta situació, que fa al voltant d’una dècada que dura i que es prolongarà uns anys més, els impedeix acudir a un nou crèdit i fins i tot optar a ajuts per a projectes que requereixen el pagament per endavant, com els fons europeus. La Vansa i Fórnols és el següent ajuntament en deute per habitant, amb 2.176 euros (l’any passat ja es va situar per sobre dels 2.000 euros per habitant per un deute amb l’Incasòl per la compra d’un edifici per a habitatge social), i en unes altres cinc corporacions locals l’import se situa per sobre dels mil euros per veí. Són la Baronia de Rialb (1.240 euros per habitant); Cabanabona (1.953 euros); Ciutadilla (1.166 euros); Nalec (1.241 euros) i Pinell, al Solsonès (1.871 euros per cada veí).

Malgrat tot, el volum de deute més alt en termes absoluts és el de Lleida capital, que copa el 60% del total, amb 104.236.000 euros (tretze milions menys que l’any anterior). La xifra suposa 728 euros per cada veí.

Si es resta l’import que correspon a la capital (on viu un 32% dels lleidatans), els ajuntaments de les comarques del Pirineu i el pla acumulen un deute viu de 69,37 milions d’euros, la qual cosa n’implica 228 per veí. Tanmateix, les dades d’Hisenda (a 31 de desembre del 2023 i publicades divendres passat) indiquen que 110 ajuntaments, un 47% del total, no tenen deute bancari.

Quant a la Diputació, va tancar l’any passat amb 5 milions menys de dèbit, fins als 31 milions d’euros, mentre que entre les capitals de comarca, Balaguer acumula un deute viu de 6,7 milions d’euros; Tàrrega deu als bancs 3,86 milions; Mollerussa, 7,57 milions; Cervera deu 2,76 milions i les Borges, 3,13.

Al Pirineu, Vielha és l’única capital lliure de càrrega bancària; el Pont de Suert deu 1,6 milions; Sort, 160.000 euros; Tremp, 714.000; la Seu d’Urgell, 4,56 milions; i Solsona, 2,75 milions més.

El deute viu de les corporacions s’ha anat reduint notablement i malgrat que el 2020 hi va haver un repunt amb motiu de la pandèmia (va passar de 202 a 210 milions d’euros) l’any següent va baixar a 198 milions, per passar a 186,7 milions el 2022 i a 173 a tancament del 2023.