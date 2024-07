Nou camió per recollir les escombraries porta a porta

La comarca de la Llitera avança els preparatius per a la recollida selectiva d’escombraries porta a porta durant els propers mesos. La institució ha anunciat l’adquisició d’un camió destinat a la recollida selectiva de matèria orgànica, paper-cartró i envasos. Així, es tracta d’un camió recol·lector-compactador bicompartimentat, de xassís Renault i caixa compactadora i fabricat per Ros Roca. Ha estat adquirit amb l’ajuda d’una subvenció dels fons Next Generation.