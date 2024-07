La Generalitat diu que el seu permís a Nova Tracjusa encara està en vigor

L’autorització ambiental que la Generalitat va atorgar el 2021 al projecte de Nova Tracjusa està encara en vigor i permet al promotor obtenir la llicència d’obres que ha sol·licitat a l’ajuntament de Juneda per obtenir gas de residus i utilitzar-lo per assecar purins a la planta de Tracjusa, en lloc de l’actual subministrament de gas natural. Així ho va confirmar el departament d’Acció Climàtica, que va puntualitzar que la seua autorització seguirà vigent fins al març del 2025. Més enllà d’aquesta data, va apuntar que caldria renovar-la. La plataforma contrària a Nova Tracjusa va reclamar la setmana passada a l’ajuntament de Juneda que no atorgui la llicència d’obres. Va al·legar que la declaració d’impacte ambiental (DIA) exigeix “revisar l’autorització de l’activitat abans del 17 d’agost del 2022” per incorporar les millors tècniques disponibles (MTD) per tractar residus. Per la seua part, Acció Climàtica afirma que la DIA “ja s’ha actualitzat”. “L’autorització actual ja inclou les MTD d’incineració i residus”, va dir. Val a assenyalar que els contraris al projecte es refereixen a Nova Tracjusa com una incineradora, un qualificatiu que rebutja la seua promotora, la cooperativa GAP.

Acció Climàtica va puntualitzar que, per bé que l’autorització ambiental està en vigor, l’ajuntament només pot atorgar la llicència d’obres si el projecte s’ajusta a l’autoritzat fa tres anys, i que qualsevol canvi ha de tramitar-se davant de la conselleria. En aquest sentit, la direcció general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat ha enviat una carta a l’ajuntament en la qual li demana que l’informi sobre la sol·licitud de llicència d’obres, després de rebre “consultes de diferents municipis en l’entorn de Juneda”. Aquesta missiva recalca que “les obres han de cenyir-se a l’autorització atorgada el 2021”. El consistori de Juneda va rebre aquesta carta ahir. L’alcalde, Antoni Villas, va explicar que n’informaran la Generalitat i que esperaran que aquesta verifiqui si el projecte s’ajusta a l’autorització ambiental abans d’atorgar el permís d’obres. El projecte de Nova Tracjusa preveu obtenir gas de fins a 45.000 tones a l’any de residus procedents de plantes de separació. GAP espera posar la nova instal·lació en marxa a finals del 2025, ja que, més enllà d’aquesta data, Tracjusa deixarà de cobrar els ajuts per produir electricitat mitjançant cogeneració que fins ara han fet viable el procés d’assecar purins. Això en redueix el volum en més del 90% i permet traslladar-ne a llargues distàncies per utilitzar-los com a fertilitzant.