Proposen recuperar un poble del Pirineu de Lleida amb un taller de reconstrucció

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Escola d'Oficis de Muntanya d'EnvallCoop, al Pallars Jussà, ha superat el primer any de programació de cursos i encara aquest estiu amb noves formacions. Estructures de fusta, cistelleria silvestre, iniciació al torn de ceràmica o ioga són els tallers que s'han convocat. Però l'activitat que està despertant més interès és la proposta de recuperar el poble d'Envall, nucli on es troba l'Escola d'Oficis i que va romandre més de 30 anys abandonat. Durant cinc dies els inscrits col·laboraran en la reconstrucció del poble.

L'acollida del primer any de l'Escola ha estat "bona" i als setze cursos que ha impartit hi han participat unes 200 persones. Ara mateix es tracta "d'una escola autogestionada" i confien que durant aquest any s'homologui.

El petit poble d'Envall, a la Vall Fosca, va quedar completament abandonat a finals dels anys 70 del segle passat. L'any 2002 va tornar a tenir habitants i actualment en té una desena. Al poble hi ha Envall Cooperativa i el refugi i escola d'oficis Casa Bigodé.