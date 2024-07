Comença la rehabilitació de set habitatges en quatre pobles de les Garrigues per a lloguer social

El departament de Territori, a través de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), ha començat aquest dijous les obres de rehabilitació i adequació de set edificis municipals de Bovera, la Granadella, Juncosa i el Soleràs (Garrigues) per transformar-los en 10 allotjaments i destinar-los al lloguer social. Amb una inversió de prop de 625.700 euros, es preveu que les obres quedin enllestides a finals d'any. Es tracta d'una prova pilot emmarcada en el programa 'Arrelament' que persegueix la fixació de la població, l'equitat territorial i la igualtat d'oportunitats en zones que pateixen despoblació. A banda d'actuar en habitatges de les Garrigues, el programa també està en marxa a la Terra Alta i l'Alt Urgell.

En el cas de Bovera, es preveu la reconversió d'una planta d'un edifici al número 3 del carrer Nou per un cost de 90.557 euros. Així mateix, al Soleràs es preveu la divisió de la primera planta d'un equipament municipal a la plaça de les Escoles per la creació de dos allotjaments. Les obres permetran habilitar completament un dels allotjaments i fer tasques estructurals en el segon amb una inversió de 95.148 euros.

Pel que fa a l'edifici de la Granadella, l'objectiu és millorar l'habitabilitat de la planta baixa de l'edifici de l'antic mestre per obtenir dos allotjaments amb una inversió de 208.294 euros. En aquest immoble ja hi ha un altre habitatge rehabilitat i la resta de l'edifici es destina a alberg municipal. A Juncosa, la rehabilitació de les dues primeres plantes de l'antiga seu de l'Ajuntament, situada al número 1 de la plaça Major, permetrà acollir tres allotjaments dotacionals amb una inversió de 231.634 euros.

Revertir la pèrdua de població

El programa Arrelament posa el focus en els 16 sistemes urbans catalans que han registrat una pèrdua sostinguda de població entre els anys 2001 i 2022. La major part d'aquestes zones són municipis de menys de 1.000 veïns a les àrees rurals de Catalunya. Concretament, es tracta de 121 municipis que sumen 83.636 habitants.



L'any 2021, el departament de Territori va posar en marxa una prova pilot als municipis de Bellaguarda, Bovera, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs i els Torms, tots a la comarca de les Garrigues, amb dues línies d'actuació. Per una banda, identificar els àmbits d'actuació prioritaris per revertir la tendència a la pèrdua poblacional i, de l'altra, impulsar accions per donar resposta a l'accés a l'habitatge. A banda de la prova pilot a Ponent, el programa Arrelament està en marxa a la Terra Alta i als municipis d'Organyà, Fígols i Alinyà i Coll de Nargó a l'Alt Urgell.