La Pobla tindrà un centre per a bicicletes de muntanya amb 33 rutes que sumaran 150 km

El Pallars Jussà vol reivindicar-se com una de les millors destinacions per als aficionats a la bicicleta de muntanya. La Pobla de Segur ja acull la seu del Centre BTT Pallars Jussà, des d’on parteixen itineraris que transcorren pels llocs més emblemàtics de la comarca, i l’estiu que ve del 2025 inaugurarà al costat de la Conca de Dalt un centre d’enduro que posarà a prova esportistes amb salts, obstacles i terrenys tècnics. Es dirà Enduro Geobike i comptarà amb un total de trenta-tres pistes, que sumaran 150 quilòmetres amb inici i arribada a la Pobla, a més d’una àrea per practicar al poble i un Bike Park, el primer del Pallars.

El nou centre dinamitzarà l’activitat econòmica de la zona, sobretot, de les empreses de lloguer de bicicletes i guia, mentre que obrirà noves línies de negoci com la formació o el remuntador assistit per vehicles a la zona del Bike Park. Per la seua banda, l’alcalde del municipi, Marc Baró, va explicar que materialitzar el projecte suposarà una inversió d’uns 60.000 euros, que es finançaran íntegrament mitjançant el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació dels fons Next Generation de la Unió Europea.

Pel que fa als itineraris, tots transiten sobre senders ja existents i discorren per diferents zones de les muntanyes de la Pobla de Segur i la Conca de Dalt. Garantir-hi el pas segur de les bicicletes requerirà únicament treballs d’adequació i neteja. Així mateix, la dificultat de les rutes no es valorarà únicament pel seu nivell tècnic, sinó també pel seu grau d’exposició, la longitud i el nivell de planificació previ depenent de la disponibilitat de cobertura o les opcions de rescat. Les pistes ocupen tres zones diferenciades de la muntanya i envolten petits pobles dels termes municipals de la Pobla i la Conca de Dalt. L’àrea d’Hortoneda, per exemple, inclou un total de 14 itineraris, alguns dels quals passen per l’antic poble de Pessonada o les localitats de Claverol i Sossís, on hi havia mines de carbó i lignit. Quant a l’àrea Montsor-Roca Foradada, suma un total de quinze itineraris i inclou el Bike Park Gramuntill, que compta amb quatre pistes de descens i una per remuntar sense dificultat tècnica. És allà on s’adequarà un punt d’estacionament per als vehicles que portin a terme el servei de remuntador assistit. Finalment, hi ha l’àrea Santa Magdalena, amb quatre itineraris curts, però que acumulen un gran desnivell negatiu, amb revolts ben marcats i salts.

El centre aprofitarà l’espai d’acollida per a bicicletes ubicat actualment a la zona de l’estació. Des d’allà s’informarà els visitants de les diferents opcions al mateix temps que serà un punt de trobada amb els guies i remuntadors. Per completar l’oferta esportiva d’aquest projecte, es contempla també a l’entorn urbà de la Pobla de Segur una zona de tecnificació amb espais destinats al Bike Trial, una pista de pumptrack, un circuit circular de BTT amb obstacles i un circuit infantil adaptat al nivell i a la mida de les bicicletes dels més petits.