Més de 150 persones van a la discoteca Big Ben a la recerca de feina: "em fa il·lusió tornar-hi a treballar"

“Treballar una altra vegada al Big Ben em fa especial il·lusió. Vaig estar treballant-hi vuit anys, del 2000 al 2008, i ara és una mica per nostàlgia, sempre que vaig venir a Golmés va ser per treballar a la Big Ben.”

Josep Real va ser ahir una de les més de 150 persones que van acudir a la mítica discoteca del Pla d’Urgell per fer una entrevista de treball i optar a formar part de la plantilla d’empleats per a la nova etapa d’aquest establiment, que obrirà el 5 d’octubre vinent. Per a això, requerirà la contractació de 150 persones, entre cambrers, auxiliars de barra, relacions públiques, personal de neteja o de guarda-roba, entre molts altres perfils.

Abans de les sis de la tarda ja havien arribat els primers candidats, que esperaven davant dels envelats exteriors del complex a ser entrevistats. A l’arribar havien d’omplir un full d’inscripció i fer-se una foto. Una vegada dins del recinte, explicaven el perfil professional a què volien optar.

“Soc productor musical i m’agradaria treballar com a DJ. Companys que van punxar aquí me n’han parlat molt bé i em vaig animar al veure l’anunci per les xarxes. No sé si busquen aquest perfil però és un subidón impressionant intentar-ho, ja que no vaig poder viure el moment àlgid d’aquesta macrodiscoteca”, va explicar Alfons, de Cambrils.

Universitaris, persones amb ocupació que busquen un complement, joves dels pobles del Pla, tots esperaven la seua entrevista de feina. Es repetiran avui i demà des de les 18.00 fins a les 21.30 hores als mateixos envelats exteriors. Per la seua banda, fonts de l’empresa propietària, Bunker Bar, van explicar que han tingut moltes sol·licituds d’ocupació i van confiar a cobrir els 150 llocs vacants.