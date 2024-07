L'Amistat, el cor de la cultura i el teatre a la capital del Pla d'Urgell

El Teatre L’Amistat és al carrer Ferrer i Busquets, al centre de la ciutat. - SEGRE El Teatre L’Amistat és al carrer Ferrer i Busquets, al centre de la ciutat. - SEGRE El Teatre L’Amistat és al carrer Ferrer i Busquets, al centre de la ciutat. - SEGRE El Teatre L’Amistat és al carrer Ferrer i Busquets, al centre de la ciutat. - SEGRE El Teatre L’Amistat és al carrer Ferrer i Busquets, al centre de la ciutat. - SEGRE El Teatre L’Amistat és al carrer Ferrer i Busquets, al centre de la ciutat. - SEGRE

L’Amistat de Mollerussa ha estat escenari al llarg dels anys d’una infinitat d’activitats culturals: teatre, dansa, presentacions, concerts o festivals de final de curs. Construït sobre un antic magatzem d’alfals el 1905 (a la zona on es trobava el Cine Urgell), va ser seu de la Societat Recreativa L’Amistat, encarregada de crear el Concurs de Vestits de Paper, que aquest any complirà el seixantè aniversari i que continua atraient participants de diferents punts de l’estat espanyol. Dos dècades més tard es va edificar una nova seu entre els carrers Ferrer i Busquets i Ciutat de Lleida. El 1998 es va dissoldre la societat i l’equipament va passar a mans del consistori, que va impulsar una important reforma entre els anys 2001 i 2003. Així, el seu accés va passar a ser des del carrer Ferrer i Busquets i no a través del Ciutat de Lleida. Les antigues oficines de la societat es van transformar en sales de reunions i entitats. El 2009 va culminar la remodelació amb la construcció del Museu de Vestits de Paper, amb quatre plantes dedicades als dissenys que han guanyat al llarg dels anys aquest certamen. L’última reforma va ser la del bar, amb una nova façana que es va inaugurar fa uns dos anys aproximadament. D’aquesta manera, L’Amistat continua activa i a punt per acollir totes aquelles activitats que contribueixen a col·locar Mollerussa al mapa cultural de Catalunya.