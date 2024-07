Acció Climàtica protegeix 45 assentaments apícoles del Pallars i la Ribagorça d'atacs d'os

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Acció Climàtica protegeix un total de 45 assentaments apícoles d'atacs d'os bru a les comarques del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. En el cas de les zones de presència permanent d'os són tècnics de l'administració els que fan la instal·lació del tancat electrificat i el seu desmuntatge. En zones de presència puntual faciliten el material als apicultors pel muntatge. El tancat és de tres fils per minimitzar els danys i el seu manteniment va a càrrec de l'apicultor. L'any passat es van registrar dos atacs en arnes pel mateix os i aquest any se n'ha registrat un per mal manteniment del tancat. Aquest programa dona resposta tant als apicultors locals com als transhumants.

Els tancats són electrificats de tres fils elèctrics, els quals han d'estar col·locats a una distància mínima d'entre 1 i 2 metres de les arnes per evitar que l'os hi accedeixi posant la mà entre els fils. El tècnic de flora i fauna de la Generalitat, Nico Espinós, ha explicat que els fils es col·loquen a diferents alçades, per tal d'evitar que el depredador passi per sobre, ni tampoc pugui accedir al recinte interior furgant per sota. Per norma general, els fils s'instal·len a 20, 40 i 90 cm.

Espinós ha dit que la clau per l'optimització de l'eficàcia dels mètodes de prevenció és fer un bon manteniment del tancat; assegurant que sempre estigui electrificat, controlant i desbrossant la vegetació i supervisant el correcte funcionament de les bateries. Per això es recomana als apicultors una supervisió dels tancats cada quinze dies i realitzar un mínim de 3 desbrossades per temporada, ja que cal eliminar l'herba de sota els fils electrificats, si no pot provocar la descàrrega de la bateria.

Aquest és un programa que s'està realitzant des de fa vint anys i que cada any els apicultors que s'hi acullen van en augment. Espinós ha explicat que s'està treballant amb un programa de detecció d'imatge i intel·ligència artificial per tal que quan un os s'acosti de manera habitual als tancats de les arnes s'activi un soroll o sistema per dissuadir l'animal.