Acció Climàtica protegeix un total de 45 assentaments apícoles d’atacs de l’os a les comarques del Sobirà i l’Alta Ribagorça.

S’instal·len filats elèctrics a les zones amb presència permanent de l’os i on la presència és puntual es facilita el material als apicultors locals per al muntatge de les tanques. L’any passat es van registrar dos atacs de l’os a ruscos i aquest any un pel mal manteniment del camp clos.