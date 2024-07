Els càmpings voregen el 90% de reserves fins a finals d'agost

Les reserves de bungalous, parcel·les i autocaravanes als 46 càmpings del Pirineu de Lleida freguen el 90% fins a finals d’agost. Aquestes xifres apunten a un estiu de rècord, segons va explicar ahir la presidenta de Càmpings de Lleida, Cel Feliu. Va assegurar que el ventall de possibilitats de les instal·lacions lleidatanes fa única la seua oferta: autocaravanes, furgonetes, tendes de campanya, bungalous i glàmping comparteixen els serveis de les instal·lacions.

Tanmateix, cada campista s’enfoca en el seu estil de vacances en la naturalesa. “Aquest any les reserves han començat molt aviat, continuem amb moltes ganes de verd”, va dir. El sector aposta perquè en el seu entorn es respectin les experiències en la natura de forma conscient i controlada, i evitar la massificació. D’altra banda, associacions de turisme rural demanen al Govern regular amb “contundència i sense demora” els habitatges d’ús turístic (HUT) en zones rurals, que ja concentren el 33% de l’oferta d’allotjament. En un manifest presentat al Parlament, exigeixen noves eines, com incloure el sòl rústic i nuclis de menys de 2.000 habitants com zones tensionades en l’accés a l’habitatge. “El turisme és positiu si està ben gestionat i en la justa mesura”, va defensar Montserrat Coberó, representant de Turalcat. El manifest recull diferents accions per revertir la situació, com l’obligació d’obtenir llicencia urbanística per convertir un habitatge residencial en ús turístic i que tingui una vigència de només cinc anys, entre d’altres.