Un incendi calcina més de dotze hectàrees de camps a Bellpuig

Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir a la tarda en l’extinció d’un incendi de vegetació agrícola a Bellpuig que va calcinar més de 12 hectàrees, segons les primeres estimacions. El foc es va declarar a les 18.14 hores i s’hauria originat en una recol·lectora, al costat del pantà de Seana.

Els Bombers van activar 11 dotacions terrestres i tres mitjans aeris, que van poder confinar el foc en camps de rostolls, de regadiu i de fruiters. A més, els Bombers van comptar amb la intervenció de membres d’una Associació de Defensa Forestal (ADF), que va ser clau per evitar que l’incendi augmentés. D’altra banda, els Agents Rurals van activar ahir el nivell 3 del Pla Alfa per risc d’incendi en 41 municipis, 30 dels quals de les Garrigues, Segarra, Segrià, Solsonès i Urgell, per l’“elevat perill d’incendi” per l’onada de calor. A més, per avui s’incrementa en 50 localitats més –80 en total– de les mateixes comarques i també de la Noguera i l’Alt Urgell.