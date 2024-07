Més de 800 ADF reivindiquen el seu paper en la prevenció i l'extinció dels incendis

Més de 800 voluntaris de les agrupacions de defensa forestal (ADF) catalanes s'han congregat aquest diumenge al matí a Hostalric (Selva) per reivindicar el seu paper en la prevenció i l'extinció dels incendis. Critiquen que "la direcció política de Bombers vulgui acabar amb el model català de voluntariat participant en les emergències" i adverteixen que prescindir del suport de les ADF, significaria retirar més de 6.500 efectius dels incendis forestals.

"Des del 2022, amb el nou Pla INFOCAT i el nou PAGI, ens han rellevat una mica les funcions que teníem i volem recuperar-les per continuar treballant sota les ordres de Bombers", ha dit Ramon Torrents, el president del Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya.La intensa pluja d'aquest diumenge al matí ha modificat lleugerament els plans de les agrupacions de defensa forestal de tot Catalunya, que havien convocat una concentració aquest diumenge a les deu del matí a la plaça del castell d'Hostalric. La lectura del manifest s'ha pogut fer a fora, una mica més tard del que estava previst i just quan ha amainat la pluja, però el gruix de la concentració s'ha fet en una zona coberta i accessible del castell.

L'objectiu d'aquesta congregació, on han assistit més de 800 ADF d'arreu del territori amb prop d'un centenar de vehicles logotipats, ha estat el de demanar que no se'ls aparti de les tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals, així com que es mantingui el model de col·laboració entre bombers professionals i aquest cos de voluntaris. "Estem acostumats a treballar braç a braç amb els Bombers i seguir les seves instruccions i volem continuar així", ha defensat Ramon Torrents, el president del Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya.

El cos considera que des del 2022, quan es va aprovar el nou Pla INFOCAT (pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya) i el nou PAGI (pla d'actuació del Grup d'Intervenció), "s'ha anat rellevant les ADF de les funcions que tenien". Des de fa dos anys, les funcions de les ADF han quedat relegades a una primera resposta a la cua de l'incendi, a oferir suport amb maquinària agrícola, camions cisterna d'aigua, així com tasques de ramat i vigilància en incendi controlat.

I denuncien que "n'exclou el suport a l'extinció a qualsevol punt de l'incendi on el cap d'intervenció de bombers consideres necessari, tal com havia estat fins aleshores". I aquesta és una reivindicació que s'estén a altres sectors: "veiem que estan apartant el voluntariat; no només els ADF, sinó també Protecció Civil o La Creu Roja i és el que no volem permetre", ha reivindicat el president del Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya, que ha afegit: "Catalunya és un país de voluntaris, ho ha sigut sempre i hem de continuar així".

Més de 6.500 voluntaris

En aquest sentit, Torrents ha dit que "no es pot prescindir dels prop de 6.500 voluntaris ADF de Catalunya, així com tampoc de la flota de més d'un miler de vehicles" de les agrupacions de defensa forestal. "Estem formats per treballar en una primera intervenció i per donar suport en l'extinció sota el comandament de Bombers", ha recordat el president, que ha deixat clar que "perdre el voluntariat suposaria perdre la capacitat de fer una resposta ràpida des del territori, perquè els ADF arriben abans que els Bombers en un 40% dels incendis; per proximitat". En aquesta línia, també s'ha posat damunt la taula el fet que perdre aquests efectius, implicaria haver de sol·licitar ajuda a cossos de bombers estrangers.

Per mirar d'acostar posicions, Torrents ha reclamat poder-se reunir amb la Generalitat, el conseller d'Interior i la direcció política de Bombers per decidir quin és el model que es vol seguir en un futur. "La solució és parlar-ne, però ni ens escolten ni ens volen atendre", ha lamentat Torrents, que assegura que fa temps que no hi ha cap conversa.

Els més de 800 ADF concentrats a Hostalric, refugiats dins del castell per la plujaACN

Diversos membres de les agrupacions de defensa forestal, concentrats a HostalricACN

La concentració d'ADF a HostalricACN