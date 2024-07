Pilons protegeixen passos de zebra a Sort i Rialp

Els ajuntaments de Sort i de Rialp han optat per protegir amb pilons diversos passos zebra dels seus respectius nuclis urbans per evitar les freqüents ocupacions de les quals són objecte per part de conductors quan els seus vehicles no caben a les franges de la calçada reservades com a aparcament. La mesura suposa en els dos casos una reducció de l’espai disponible per estacionar turismes i furgonetes, però assegura que els passos de vianants queden lliures perquè aquests puguin travessar els carrers.

Així, les molèsties que causaven aquestes invasions eren més grans per a les persones amb mobilitat reduïda que utilitzen vehicles, ja que en ocasions podien dificultar, i fins i tot impedir, l’accés a les zones de vorera rebaixada. En el cas de Rialp, aquestes barres metàl·liques inclouen un element lluminós per reduir el risc de col·lisió dels automòbils.