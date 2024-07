Rull inaugura al Miracle de Riner l'espai Apiària

L’espai Apiària va ser inaugurat ahir per Josep Rull a la Casa Gran del Miracle de Riner.

El president del Parlament, Josep Rull, va inaugurar ahir l’espai Apiària, l’alberg de les abelles de Catalunya, un projecte museogràfic dedicat a aquests insectes, i també a l’apicultura, que s’ubica a la Casa Gran del Santuari del Miracle, a Riner (Solsonès).

El projecte avança en la consolidació de Riner com a punt de referència en l’àmbit de la mel i de l’apicultura. Aquest espai, la posada en marxa del qual ha inclòs la rehabilitació d’una part de l’històric edifici, es troba distribuït en quatre sales en les quals s’exposen plafons i plànols amb diferents informacions sobre les abelles, productes com per exemple la mel, la cera, el pol·len i el propoliol, i objectes relacionats amb l’apicultura, entre aquests alguns de fa vuit dècades.La mostra inclou un rusc gegant amb 650 cel·les de 20 centímetres.