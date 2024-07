600 peixos morts en l'abocament il·legal de purins al riu Abella

Un total de 600 peixos morts, la majoria espècies protegides com el llopet de riu –en perill d’extinció–, és el balanç de l’abocament il·legal de purins que van detectar la setmana passada els Agents Rurals al riu Abella, a la comarca del Pallars Jussà. Hi va haver una afectació total en un tram de cinc quilòmetres, en els quals no ha quedat cap espècie viva. A més, s’han obert diligències penals per un delicte contra el medi ambient.