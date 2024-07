Conveni per construir 48 pisos a Tàrrega

La consellera de Territori, Ester Capella, i l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, van firmar ahir el conveni de col·laboració per a la construcció de 48 pisos de lloguer a preu assequible. Capella va destacar que per al govern català “les polítiques socials són una prioritat” i entre aquestes va afirmar que es troba “l’accés a l’habitatge” mentre que Pijuan va afirmar que “avui és un gran dia per a la ciutat” i va recordar que Tàrrega és un municipi declarat zona de mercat residencial tensionat en el qual falta habitatge.

Els pisos es construiran en dos terrenys de la Societat Urbanística Municipal de Tàrrega (SUMTA) que els cedirà a Incasòl durant 75 anys mentre que l’ens de la Generalitat invertirà 6,5 milions en obres que s’executaran entre 2025 i 2029. Un 25% dels pisos seran per a menors de 35 anys i un 10% per a emergències.