Troben el cos sense vida del menor desaparegut al pantà de Sant Antoni de Talarn

Dos imatges de l’operatiu desplegat al pantà de Sant Antoni a Talarn per buscar l’adolescent desaparegut. - EDGAR ALDANA

Els Mossos d’Esquadra van trobar ahir el cos sense vida del menor de 14 anys desaparegut dissabte al pantà de Sant Antoni, a Talarn, Pallars Jussà. La recerca va durar quatre dies, amb la col·laboració dels Bombers i la unitat subaquàtica de la policia catalana, que va localitzar el cos al migdia.

Trobament en una zona de difícil accés

El cos va ser localitzat gràcies a un robot subaquàtic, ja que es trobava en una zona de difícil accés a més de 50 metres de profunditat, segons fonts policials. Els serveis d’emergències van iniciar la recerca dissabte passat, després que el 112 rebés una trucada a les 12.33 h informant que un grup de banyistes havia vist un jove entrar a l’aigua sense sortir-ne.

Suport i condol a la família

L’ajuntament de Talarn, el de Tremp i el centre educatiu del menor van mostrar les seves condolences i suport a la família, que ha rebut acompanyament psicològic del SEM. El consistori de Tremp ha decretat un dia de dol i ha organitzat un minut de silenci aquesta tarda davant de l’ajuntament.

Repatriació del cos a Mali

La família del jove ha demanat col·laboració per repatriar el cos a Mali. Per aquest motiu, han iniciat una campanya de recollida de fons per cobrir els costos necessaris.

Difícil recerca per les condicions del pantà

El dispositiu de recerca va treballar intensament des de dissabte. Les condicions del pantà, com la profunditat, la terbolesa de l’aigua i la proximitat a la presa, van dificultar la tasca. Cal recordar que, el mateix dissabte, un home de 65 anys va morir ofegat a la cua del pantà a la Pobla de Segur, després de perdre el control de la seva llanxa motora.