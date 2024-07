Dia tràgic al pantà de Sant Antoni amb un home mort i un menor desaparegut

Jornada tràgica ahir al pantà de Sant Antoni, al Jussà. Un home de 78 anys de la comarca va morir ofegat ahir a la tarda a l’altura de la Pobla de Segur al caure d’una embarcació, mentre que a Talarn van activar un dispositiu per localitzar un adolescent de 17 anys de Tremp que va ser vist per última vegada ahir al migdia quan es va llançar a l’aigua a la zona de la presa.

L’ofegament mortal es va produir a mitja tarda. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 18.06 hores quan, per causes que es desconeixen i s’estan investigant, una llanxa amb dos ocupants es va descontrolar a l’altura de la depuradora d’aigües de la Pobla. Un d’ells es va colpejar al cap amb l’embarcació i va caure a l’aigua. Els Bombers de la Generalitat van acudir amb quatre dotacions terrestres i un helicòpter. Minuts després van trobar el cos sense vida de l’home. Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de les diligències.D’altra banda, els Bombers i els Mossos van activar ahir al migdia la recerca d’un jove banyista al pantà a l’altura de Talarn. A les 12.33 hores van ser alertats que un adolescent de 17 anys s’havia llançat a l’aigua i no l’havien tornat a veure. Al lloc van acudir dotacions terrestres, els helicòpters dels Bombers i els Mossos i especialistes subaquàtics. També van comptar amb la col·laboració d’aficionats al busseig. A última hora de la tarda d’ahir estava previst que es tanqués les turbines perquè els bussejadors poguessin fer una incursió a la zona més pròxima a la presa. Al tancament d’aquesta edició continuaven buscant-lo.Així mateix, val a recordar que el dimarts de la setmana passada va morir un nen d’Alcarràs de 7 anys que es va ofegar a les piscines municipals. Va ser rescatat però va acabar morint hores després en un hospital. A més, el 3 de juny un veí de Balaguer de 49 anys va perdre la vida a l’ofegar-se al Segre a Gerb. Per evitar aquest tipus de sinistres, Protecció Civil ha posat en marxa la campanya A l’aigua risc zero per conscienciar de com disfrutar d’un bany segur en platges, piscines i aigües interiors.