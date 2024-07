Tàrrega estrena dilluns un autobús 100% elèctric

Tàrrega compta amb el primer bus urbà 100% elèctric, que entrarà en servei dilluns vinent dia 29 de juliol substituint el vehicle actual. El consistori assegura que és pioner a Lleida. El servei té 30 parades i registra 20.000 usuaris cada any.

L’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar el “compromís de l’ajuntament amb la sostenibilitat i el foment del transport públic, així com amb l’accessibilitat ja que el vehicle està adaptat a persones amb problemes de mobilitat”. Disposa de rampa doble, dos espais per a cadira de rodes i carro de nadó així com quatre seients reservats a persones amb mobilitat reduïda i un sistema de guiat opticoacústic cap a l’interior per a persones invidents o amb deficiència auditiva.En la presentació del nou bus urbà, el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, va remarcar que “treballem per afavorir el dret a la mobilitat descarbonitzada”.Per la seua part, Valeriano Díaz, director d’Alsa - Zona Mediterrània, va afirmar que “el nostre objectiu per la descarbonització és clar incorporant vehicles d’última generació que aconsegueixen l’eficiència ambiental, seguretat i més confort per als viatgers”.Amb aquest bus urbà 100% elèctric, Tàrrega s’estalviarà 3.800 litres de dièsel mensuals que suposen evitar emetre 5.700 kg de CO². El nou vehicle té una autonomia de 300 quilòmetres i es recarregarà diàriament a les instal·lacions de Motor Tàrrega, després d’arribar a un acord amb l’empresa. La recàrrega de les bateries de ions de liti es completa en menys de tres hores.El maig del 2023 el departament de Territori, Alsa –concessionària del servei de bus urbà des de l’agost del 2013– i l’ajuntament van firmar un conveni per a aquest servei i altres millores vinculades de 110.249,36 euros, que s’han destinat a instal·lar tres noves marquesines amb banc i a millorar les parades, entre altres actuacions. Tàrrega té bus urbà des de l’agost de l’any 2000.