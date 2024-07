Tanca el quiosc del Pati, un dels més històrics de Ponent

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’emblemàtic quiosc del Pati, a la plaça del Carme de Tàrrega, tancarà dimecres per la jubilació dels seus propietaris, Àngel Serna i Dolors Mediel. Visiblement emocionat, Serna recordava la seua trajectòria la setmana passada. “Fa 35 anys que som al capdavant del negoci i alguns anys més que anava a ajudar la meua mare, que portava el quiosc amb el meu padrastre. Quan ella es va jubilar, vaig deixar la feina i em vaig posar al capdavant del quiosc.”

“Ho trobaré a faltar, perquè al llarg de tants anys hem forjat moltes bones amistats i hem conegut molta gent”, afirma, malgrat que creu que “la nostra etapa aquí ja s’ha acabat i ara ens toca descansar i deixar de pensar en el dia a dia”.

“Tot i que aquesta feina no és dura ni complicada, sí que és sacrificada, perquè obrim tots els dies, i el que més m’aclapara és la logística”, va apuntar. Quan va obrir, el quiosc del Pati venia flors.

Al cap del temps se li va afegir la premsa i les revistes i actualment és l’únic que ven. Serna va apuntar que “els hàbits dels lectors han canviat molt”, encara que va afirmar que algunes publicacions resisteixen: “Actualment en premsa, el diari que més es ven és el SEGRE, seguit de La Vanguardia, també hi ha un públic minoritari que compra els diaris esportius”, explica, mentre que en revistes “es mantenen bé les vendes de les dedicades a la moda, la decoració, la feina, la cuina i les infantils, mentre que han baixat, i fins i tot han desaparegut, moltes de cotxes, suposo per l’internet”.

“Abans també es venien molt bé entre els estrangers que s’instal·laven aquí les publicacions d’antenes satèl·lit i parabòliques amb les freqüències per sintonitzar emissores que ara ja han desaparegut”, afegeix.

Malgrat que el mercat de premsa i revistes ha canviat, Serna es va mostrar optimista pel que fa al futur del negoci: “Si algú l’agafa, pot treure’s bé un sou, encara que haurà de reinventar-se i oferir nous serveis, com ja fan molts quioscos”, va dir. Al del Pati de Tàrrega, per exemple, recarreguen mòbils i, durant uns mesos, també va ser punt de recollida de paquets. “Funcionava molt bé, encara que ho vaig fer a través de la distribuïdora i ho van cancel·lar”, va explicar.

De moment no té relleu al quiosc, ha fet algunes entrevistes i l’ha ofert a l’ajuntament de la localitat com a punt d’informació.Després de trenta-cinc anys atenent des del centre de la ciutat, Serna té moltes anècdotes. Recorda que en una edició de FiraTàrrega un actor va pujar a la teulada del quiosc, i el va utilitzar com a escenari: “Em vaig enfadar molt i li vaig dir de tot”, va dir.