Salut es querella contra Pàmies per prometre falses cures de l'autisme

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Salut va presentar ahir una querella contra l’associació La Dolça Revolució de les Plantes Medicinals, la seua presidenta, Maria Dolors Roma Bernaus, i el seu fundador i vicepresident, l’horticultor de Balaguer Josep Pàmies Breu, per la “clara acció de promoció i informació, a través dels seus llocs web, de l’ús d’un medicament il·legal al públic”, com és el diòxid de clor i de clorit de sodi (MMS), per curar l’autisme infantil. Segons va avançar TV3 i va confirmar a SEGRE la conselleria, aquest producte “està catalogat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) com a il·legal i amb un greu perjudici per a la salut de les persones, i se n’ha prohibit la venda i el consum”. Així mateix, Salut va assenyalar que l’associació La Dolça Revolució, mitjançant la seua pàgina web, ven, subministra i comercialitza l’MMS com un “remei casolà” per curar l’autisme infantil, unes suposades propietats terapèutiques que, recorda el departament, l’Informe de l’AEMPS sobre l’ús de l’MMS, del 18 d’octubre del 2018, ja refutava dient que “no existeix cap prova científica que les avali i aquest producte no s’ha sotmès a cap tipus d’avaluació o autorització per part de les autoritats competents”. Sobre això, la conselleria també va dir que el consum directe de l’MMS (miracle mineral solution, també conegut com a miracle mineral supplement) pot provocar dolor abdominal, nàusees, diarrea, intoxicacions, fallida renal i metahemoglobinèmia.

D’altra banda, la conselleria de Salut del Govern balear ha aixecat acta contra els organitzadors de la jornada celebrada a Mallorca amb Pàmies i Miguel Bosé a l’assenyalar que “han incomplert la normativa vigent en relació amb la promoció de pràctiques no autoritzades o d’eficàcia i seguretat no comprovades”.El maig passat, la conselleria catalana va obrir un procediment sancionador contra Pàmies i un altre contra la seua associació per 1,2 milions d’euros per promoure l’MMS per tractar l’autisme. Llavors, Pàmies ja va dir que no pagaria perquè “és llibertat d’expressió”. Ja té dos multes fermes més de 300.000 euros i de 90.000 euros de l’any 2019.