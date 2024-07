Una trentena de detinguts al Monegros Desert Festival

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil va detenir un total de 33 persones per diferents delictes en el marc del dispositiu especial amb motiu de la 31 edició del Monegros Desert Festival el cap de setmana passat. L’esdeveniment va acollir unes 45.000 persones, que van acudir amb uns 12.900 vehicles, dels quals 510 eren caravanes i 170 autobusos. Segons el balanç publicat ahir per la guàrdia civil, es van portar a terme 33 arrestos, una vintena dels quals van ser per delictes contra la salut pública per trànsit d’estupefaents. Sis persones més van ser detingudes per resistència i atemptat a l’autoritat; una per robatori amb violència; una per robatori amb força en les coses; tres per furt; una per violència de gènere; una per lesions; i 7 investigades per un delicte contra la seguretat viària per alcoholèmia i uns altres quatre per conduir un vehicle de motor amb pèrdua de vigència del permís de conduir. Així mateix, els agents van poder recuperar 22 telèfons mòbils que havien estat sostrets durant l’esdeveniment dins del recinte i van instruir quatre denúncies per portar armes. També es van fer dos denúncies per venda de tabac, 16 per venda ambulant i una per vol no autoritzat d’un dron.

Quant als controls de trànsit, la Guàrdia Civil també va fer un total de 6.827 tests de control d’alcoholèmia, amb 64 positius, i 148 de drogues, amb 97 positius. També es van identificar 3.527 persones segons la llei mordassa, cursant un total de 595 denúncies, de les quals 591 van ser per tinença i consum de substàncies estupefaents. El dispositiu de seguretat va comptar amb agents de diverses unitats i d’altres províncies, com de Lleida, i també va atendre més de 5.253 auxilis informatius als assistents del festival.