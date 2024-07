Andorra preveu 'expropiar' 2.000 pisos per llogar-los

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern d’Andorra calcula que el projecte de llei que ha aprovat aquesta setmana i entrarà en vigor a partir del 2025 per fer front a la pujada de preus de l’habitatge al país afectarà unes 2.000 edificacions. Sobre aquests immobles (la xifra és un càlcul encara provisional), l’executiu andorrà segons estableix el nou projecte de llei podrà obligar els seus propietaris a cedir-los al govern perquè els traslladi a un parc públic d’habitatge assequible.

Segons el document, Andorra només podrà “expropiar” els pisos quan s’acrediti que efectivament estan buits. Aquest projecte considera pisos buits aquells que no tinguin contracte de subministrament d’energia elèctrica o no mostrin cap consum d’energia durant dos anys. En primer lloc, el Govern es posarà en contacte amb els propietaris dels habitatges susceptibes de ser considerats buits i aquests tindran un termini de 3 mesos per recórrer qualsevol consideració. Llavors podran vendre, llogar o cedir voluntàriament la vivenda al parc de lloguer. Altrament, la llei en permet la cessió obligatòria al Govern per 5 anys per cedir-la a persones sol·licitants. A canvi, el titular percebrà una “compensació econòmica derivada de la cessió equivalent a la renda de preu assequible que es defineixi”, segons explica l’executiu. Si el Govern no aconsegueix llogar l’habitatge en un termini de sis mesos, aquesta tornarà al seu propietari automàticament.Encara sobre els pisos buits, la llei contempla apujar un 100% el preu per metre quadrat de l’impost dels pisos buits (passarà de 50 a 100 euros). Unes vivendes que, en gran part, provenen de la inversió estrangera. Sobre aquesta qüestió, la nova llei limita a dos els pisos que podran comprar els estrangers. També es prohibeixen les promocions immobiliàries estrangeres, excepte si són per destinar-les al mercat del lloguer. En relació amb els pisos turístics, prohibeix les noves llicències i imposa un nou sistema de renovació de les existents.