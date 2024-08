Ferrocarrils busca vint maquinistes per operar a Rodalies Lleida a partir del 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ferrocarrils de la Generalitat ha obert el procés per contractar al voltant de vint nous maquinistes per operar a Rodalies Lleida quan l’empresa pública catalana assumeixi la totalitat de la seua gestió, cap a mitjans del proper any.

Aquesta vintena d’operadors s’inclouen en els prop de 70 maquinistes que FGC preveu contractar en els propers dos anys tant per a Rodalies Lleida com per a la nova connexió ràpida de Barcelona amb l’aeroport del Prat, encara en construcció.

Ara per ara, Ferrocarrils ha fet pública la seua intenció d’incorporar a la nova plantilla que, en el cas de Rodalies Lleida, implicarà que compti amb la titulació per conduir per vies d’ample ibèric i la certificació de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, ja que es tracta d’una línia inclosa a la xarxa d’interès general. Ho farà a través de la filial FGC Rail a partir del segon semestre del 2025. La convocatòria de la vintena de places es publicarà entre finals d’aquest any i principis del vinent.

Val a recordar que la Generalitat va encarregar la construcció de quatre trens a l’empresa Stadler, per valor de 44 milions d’euros, que són els que operaran la línia de Lleida a Manresa, de 120 quilòmetres. L’oferta d’FGC inclourà 12 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, cinc de les quals arribaran fins a la capital del Bages.

FGC ha publicat tota la informació sobre els requisits dels futurs maquinistes de les dos línies a la seua pàgina web (https://www.fgc.cat/nous-maquinistes/). La crida, assenyala l’empresa pública, es dirigeix tant a titulats com a persones interessades a formar-se com a maquinistes.

Rodalies va estrenar de fet al febrer la nova línia de Lleida RL3 de Lleida a Cervera, que va incorporar quatre trens per sentit als tres que hi havia entre Lleida i Cervera fins llavors. Es van afegir als 6 que circulen fins a Barcelona. La Generalitat preveia inicialment que la línia finalitzés a Manresa i que per arribar a Barcelona calgués fer transbord. Tanmateix, posteriorment es va obrir a estudiar la prolongació fins a Barcelona per les queixes dels futurs usuaris.

Quant als nous trens, ara en construcció, està previst que la primera unitat s’entregui en l’últim trimestre d’aquest any, perquè el servei comenci a funcionar a finals del 2025, després de rebre la resta d’unitats. Seran trens elèctrics formats per tres cotxes, amb 164 seients i capacitat per transportar 439 passatgers. Tindran sis portes en cada costat, quinze pantalles d’informació interiors i vuit d’exteriors.

Precisament, el grup parlamentari dels comuns va avançar ahir que el pacte d’investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat inclou la seua petició de posar en marxa Rodalies Lleida, ja que és l’única província catalana sense aquesta xarxa (vegeu la pàgina 19).