Adjudiquen les obres per salvar el pont dels Palillos a Salàs del Pallars

La Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres per rehabilitar el pont de la C-13z sobre l’embassament de Sant Antoni, també conegut com a pont dels Palillos, a Salàs del Pallars. Es tracta d’una infraestructura centenària que es va convertir en una de les primeres a Europa fetes amb formigó armat, encara que s’ha deteriorat amb el pas del temps i necessita una intervenció urgent.

Així, l’empresa Artífex Infraestructuras iniciarà aquesta tardor les obres per assegurar-ne l’estabilitat i funcionalitat, a fi que s’integri a una via verda per potenciar el seu ús per part de veïns i turistes, així com el seu paper en la ruta cicloturística dels Llacs entre Balaguer i la Pobla de Segur. Costaran un milió d’euros amb IVA inclòs i duraran uns sis mesos. Els treballs inclouen reforçar els fonaments amb micropuntals, rehabilitar peces deteriorades i instal·lar una nova llosa de formigó i renovar el paviment i les cunetes, entre altres actuacions. Així mateix, els treballs per rehabilitar la infraestructura permetran que vehicles que pesin menys de tretze tones puguin continuar travessant-la.El pont el va aixecar entre els anys 1915 i 1916 l’empresa canadenca Barcelona Traction, Light and Power, coneguda popularment com La Canadiense, a causa de la construcció de la presa de Sant Antoni, ja que l’aigua de l’embassament havia de negar els dos antics ponts que permetien superar un barranc, formant part de la nova carretera que connectava Tremp amb la Pobla de Segur. Després de la posada en servei de l’actual C-13, el pont va quedar relegat a un segon pla i el seu trànsit es va reduir a la mínima expressió. Actualment només l’utilitzen membres del Club Nàutic Sant Antoni, ciclistes i propietaris de finques aïllades, entre d’altres.A més a més, val a assenyalar que el pont dels Palillos és més que una simple estructura; és un testimoni viu de la història de l’enginyeria a Catalunya i un element clau a la xarxa de comunicacions i lleure de la regió. Amb aquesta actuació, el pont està destinat a continuar sent un emblema de resistència, innovació i bellesa, enriquint el patrimoni cultural i natural de Catalunya.