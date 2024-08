Anglesola inicia la recollida selectiva d'orgànica i resta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Comarcal de l’Urgell, l’ajuntament d’Anglesola i l’empresa Ur-gellNet van reunir divendres els veïns d’aquesta població per informar-los del funcionament del nou sistema de recollida porta a porta que es posarà en marxa divendres vinent dia 9 per a les escombraries orgàniques i la fracció resta. També es va distribuir el material per posar en marxa el nou sistema de recollida. Les altres fraccions (envasos, vidre i paper i cartró) continuaran funcionant amb contenidors convencionals. També s’habilitarà una àrea d’emergència. El porta a porta ja funciona en diversos municipis de l’Urgell: Agramunt, Verdú i Castellserà i aviat a Tàrrega.