Un incendi calcina vuit hectàrees en un espai protegit d'Alfés

Malgrat que les temperatures ahir no van ser tan elevades després de l’onada de calor d’aquesta setmana, les comarques de Lleida van registrar ahir nous incendis de vegetació. El de més extensió es va registrar a Alfés i va calcinar 8,4 hectàrees, segons la primera valoració dels Agents Rurals. El foc es va declarar a les 11.18 hores a l’altura del quilòmetre 142 de l’autopista AP-2. Al lloc van acudir vuit dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat. Els esforços es van centrar a la cua del foc, on cremava amb més intensitat a l’afectar massa forestal. També van cremar rostolls, cereals i vegetació de ribera. Cap a les 14.00 hores el van donar per controlat i abans de les 17.00 hores per extingit. Els Agents Rurals es van fer càrrec de la investigació per determinar l’origen i quantificar la superfície afectada. Van cremar 8,4 hectàrees, la majoria dins de la zona Secans Mas de Melons-Alfés, un espai natural de paisatge estèpic amb singularitat florística i de fauna.

D’altra banda, cinc dotacions van acudir a primera hora de la tarda d’ahir a Lladurs, al Solsonès, després que els Rurals detectessin un foc en un bosc quan feien vigilància aèria per la zona. El van albirar a les 15.16 hores i els Rurals van fer una primera intervenció per sufocar-lo. Va ser causat per un llamp latent que va caure durant la tempesta que hi va haver divendres a la tarda.Així mateix, els Bombers també van treballar a última hora de la tarda de divendres en un incendi a l’entorn del Pilar d’Almenara a Agramunt. Es van cremar uns 1.000 quadrats i també hauria estat originat per un llamp.Aquesta setmana ha estat la pitjor en la que va d’any quant a incendis de vegetació. El de més envergadura va tenir lloc dimecres al sud de l’Urgell. Van cremar 273 hectàrees, va obligar a confinar durant unes hores Ciutadilla, Nalec i Verdú i va tallar la C-14. Va ser causat accidentalment per una recol·lectora que tenia tots els permisos en regla. Dimarts van cremar 12 hectàrees a Claravalls i divendres es van cremar set hectàrees a la Baronia de Rialb en un foc causat per l’electrocució d’una au (vegeu SEGRE d’ahir).