Els Agents Rurals van denunciar aquest cap de setmana sis persones per acampar a la zona perifèrica del Parc Natural de l'Alt Pirineu i fer-ho fora d’hora. Dos més per fer-ho a la Reserva de Nacional de Caça, dos més per circular camps a través i una per fer foc.