El bon temps omple el Pirineu de turistes

L’alta ocupació d’aquests dies en hotels, càmpings i cases rurals del Pirineu multiplica de forma molt notable en la majoria dels casos la població que tenen els municipis de la zona la major part de l’any.

El bon temps del cap de setmana passat, sumat a la previsió favorable per als propers dies, ha atret milers de turistes a voler disfrutar de l’àmplia oferta d’activitats que ofereixen els recursos naturals del territori com senderisme, ecoturisme, o ciclisme. A causa de les altes temperatures, les activitats aquàtiques com el ràfting o les passejades en caiac en embassaments com el d’Oliana o el de la Torrassa són aquests dies les més demanades. En altres paraules, el sector turístic està fent el seu agost.

Quant a les comarques del Prepirineu i el pla, destaca un alt percentatge de turisme familiar, segons dades del Patronat de Turisme de la Diputació, i el seu origen és sobretot d’altres zones de Catalunya. Pel que fa al turista internacional que visita les comarques de Lleida, se situa sobre el 10% i és majoritàriament de França. Val a assenyalar que les dades del mes de juny mostren un augment de turistes i pernoctacions respecte al 2023, així com més visitants forans.