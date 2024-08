Alfarràs condona a vint veïns i comerços la taxa de gual per obres

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Alfarràs ha perdonat les taxes d’aquest any que s’aplica als guals a una vintena de veïns, principalment comerços, així com les que es cobren a les terrasses dels tres bars que hi ha a l’avinguda Catalunya pels perjudicis que els han causat les obres de reurbanització en aquesta via principal de la població, segons va explicar l’alcalde, Joan Carles Garcia. Així mateix, va indicar que “estem oberts a estudiar altres rebaixes en taxes com l’Impost de Béns Immobles (IBI)” si, finalment, els treballs s’allarguen més de l’establert al contracte “encara que, de moment, anem sobre els terminis marcats per l’empresa constructora”, va indicar. Ahir va començar l’última fase de remodelació d’aquesta zona on també s’ubica l’ajuntament, amb la col·locació de rajoles i es preveu que en dos o tres mesos quedi acabada. Quedarà pendent tot el que és relatiu a enjardinament i revegetació que no es podrà fer fins entrada la tardor, va remarcar Garcia.

Els comerços de l’avinguda Catalunya i la plaça Lluís Companys, al centre urbà, van protestar a mitjans de maig per la important reducció de vendes que ha provocat la reurbanització d’aquesta zona. També es van queixar els veïns per problemes de mobilitat, sobretot els de més edat, i el PSC, a l’oposició, va denunciar la mala planificació i sobrecostos. Van començar a mitjans de març i va comportar l’aixecament de tot el paviment, en molt mal estat. Garcia va incidir que han sorgit imprevistos en la composició del subsol que van obligar a consolidar-lo amb formigó abans de col·locar el paviment definitiu. Les pluges d’aquells mesos també van contribuir a ralentitzar i demorar l’actuació. Garcia va explicar que el projecte té un termini d’execució de sis mesos i una inversió de 714.000 euros que es pagaran amb ajuts de la Generalitat destinats a pacificar el trànsit del centre urbà. “Tenim el compromís de l’empresa adjudicatària que compliran els terminis previstos per al gruix de l’actuació.” El carrer tindrà un sol nivell, suprimint voreres i renovant serveis bàsics. Els cotxes podrà circular però tindran prioritat els vianants.