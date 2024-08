Mor Salvador Bordes, exalcalde de Cervera

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Salvador Bordes Balcells, alcalde de Cervera entre 1999 i 2007, va morir ahir després d’enfrontar-se durant gairebé una dècada a una llarga malaltia. Agricultor de professió, Bordes va entrar a la Paeria de Cervera com a candidat de CiU el 1999, després de morir l’alcalde Ramon Balcells (1995- 1998), i després d’haver ocupat l’alcaldia de Montoliu de Segarra des del 1983. Els seus dos mandats van ser transcendentals per a la ciutat, ja que el 2001 va viure el tancament de Lear, que inicialment va deixar 1.500 treballadors al carrer. Bordes va ser l’impulsor de la Taula de Reindustrialització i va aconseguir establir a Cervera firmes com Cubigel, Sisco, Iberspa i Cementos Molins.

També va viure els últims dies de L’Agudana, que inicialment va deixar 300 persones sense feina, i el desdoblament de l’N-II a l’A2. Amb Bordes es van construir la nova escola Les Savines i l’estació d’autobusos, es van soterrar els passos del ferrocarril, es va convertir en zona de vianants el carrer Major i es van recuperar les muralles amb el suport del PP. Sota el seu mandat, Cervera va arribar al seu màxim de veïns en democràcia, amb 9.950 el 2006.

Dialogant i lluitador són les dos paraules que millor defineixen Bordes. No donava una carta per perduda i tenia sempre al cap cada euro del pressupost. L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va qualificar ahir de “profunda pèrdua” la de l’exalcalde. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va transmetre les seues condolences a través d’un tuit. La capella ardent s’instal·la avui a la sala de plens de la Paeria a partir de les 10.00 h. El funeral serà demà dimecres a les 11.00 a Montoliu de Segarra.