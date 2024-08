Repararan el pont medieval de Ribera de Cardós

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estabilitat del pont medieval de Ribera de Cardós, també conegut com a pont de Cassibrós, està en risc.

Una de les séquies excavades a la roca i que passa al costat d’un dels pilars està col·lapsant, la qual cosa en podria afectar l’estructura. A causa d’això, l’ajuntament de Vall de Cardós ha licitat les obres per actuar al lloc. Les finançarà gràcies a una ajuda del Parc Natural de l’Alt Pirineu, l’import de la qual servirà també per millorar l’entorn del riu Noguera de Cardós. En aquest sentit, el projecte contempla també clausurar dos petits abocadors de runa i restes vegetals a la zona d’Ainet i millorar el camí de sortida del pont de Cassibrós. El valor estimat del contracte és d’uns 66.000 euros, IVA inclòs.D’altra banda, l’ajuntament substituirà l’actual enllumenat públic del poble de Ribera de Cardós amb llums de tecnologia led. Es tracta de l’únic del municipi que encara no ha estat adaptat i la finalitat del projecte és reduir la contaminació lluminosa, cosa necessària per protegir l’observació del cel nocturn. El valor estimat d’aquest contracte és d’uns 55.000 euros amb IVA.