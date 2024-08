Txell Capdevila substitueix Josep Batlle a l'alcaldia de Maldà

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Txell Capdevila es va convertir ahir en la nova alcaldessa de Maldà en substitució de Josep Batlle, que va renunciar tant al càrrec com a l’acta de regidor per motius de salut en un ple celebrat l’1 d’agost.

La sala de plens de l’ajuntament de Maldà va acollir ahir a les 8.00 hores el ple extraordinari de nomenament de Capdevila com la nova regidora i la seua elecció com a alcaldessa amb tres vots a favor de Junts i un en contra de la CUP. Capdevila tan sols va dir “sí, prometo”, sense cap discurs posterior. Va ser un ple molt breu, de tan sols tres minuts, va començar a les 8.11 i es va acabar a les 8.14 hores.Per la seua banda, Batlle ja va mostrar el seu agraïment als companys edils del grup de Junts-Impulsem “pel seu suport, ajuda i col·laboració rebuts durant tot aquest temps en què he estat a l’ajuntament” alhora que els va desitjar “força, sort i encerts”.Batlle, de 72 anys, pateix problemes cardíacs i ha optat per deixar l’alcaldia perquè “no m’ajuda la feina d’alcalde”. Alcalde històric de Maldà, s’havia presentat en set comicis i en tots va obtenir la seua llista majoria, encara que tampoc va completar les dos anteriors legislatures.El seu mandat va quedar interromput en el període 2019-2023 per una moció de censura i també en el 2015-2019 al cedir el càrrec a un company de llista.